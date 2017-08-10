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Общество

Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке

Местный житель организовал торговый прилавок в своем автомобиле
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пресечена продажа сомнительных деликатесов в микрорайоне Снеговая Падь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор. Продавцу назначили штраф в одну тысячу рублей.

Припарковавшись на выезде из города, житель Владивостока 1970 года рождения предлагал жителям микрорайона приобрести дары моря, используя свой автомобиль Toyota Mark X в качестве витрины и прилавка.

В ходе проверки правоохранители обнаружили в багажнике стоящего на обочине дороги автомобиля 5,7 килограммов варено-мороженной креветки и 8 килограммов конечностей краба. Однако документов на продукцию у продавца не оказалось. Не исключено, что морепродукты хранились с истекшим сроком годности, представляя угрозу здоровью их покупателей.

По результатам проверки 13,7 килограммов небезопасных для здоровья морепродуктов были изъяты и помещены на изолированное хранение. В отношении гражданина протокол об административном правонарушении и назначили наказание в виде штрафа.

На основании установленных фактов изъятые морепродукты будут уничтожены либо утилизированы за счет их владельца.

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