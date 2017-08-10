Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки 15:43, 10 августа Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки (Эксклюзив)
Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть 15:20, 10 августа Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека 15:08, 10 августа Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека (Фото)
Новостная лента
Август, 10 четверг
16:28
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
16:28
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
16:28
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
16:18
Ночью во Владивостоке был задержан грабитель на месте преступления
16:16
Сомнительными морскими деликатесами торговали во Владивостоке
16:06
Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов
15:55
Театр им. М. Горького приготовил сюрприз для юных владивостокцев
15:43
Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки Эксклюзив
15:32
Приморье — в воде: История одной деревни Видео
15:20
Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть
15:08
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали три человека Фото
14:57
Во Владивостоке работают эвакуаторы
14:46
Сводка МЧС: последствия тайфуна в Приморье
14:34
В Приморье за сутки потушили восемь пожаров
14:23
Нерадивая мать из Владивостока допилась до потери сознания, оставив маленьких детей одних дома
14:10
ФК «Луч-Энергия» покинул «зону вылета»
14:00
За прошедшие сутки во Владивостоке произошло 80 ДТП
13:47
Владивосток — Харбин: города-побратимы сошлись в баскетбольном матче Видео
13:33
Строитель Золотого моста признан банкротом
13:20
В Приморье пропала девушка Фото
13:09
В селе Береговое восстановлено электроснабжение
12:58
В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту
12:44
На острове Русский обнаружен утопленник Эксклюзив
12:41
Лобовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
12:32
Во Владивостоке угнали дорогой автомобиль
12:19
Фура сошла с трассы в Приморье Фото
12:07
У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы Фото
11:56
Дорогой внедорожник стал участником аварии во Владивостоке Фото
11:45
Август в Ботаническом саду Владивостока Фото
11:34
Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры Фото
11:23
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек Видео
11:11
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной Фото
11:00
Неизвестный похитил у пенсионера 700 тысяч рублей в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4179 (118) от 10 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Темпы не снижать, качество соблюдать
Стихия в Приморье собирает жертвы
Стражи порядка зовут на зарядку
Понаехавших стало меньше
Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов

Следующее заседание комиссии 22 августа
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

8 августа состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району администрации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Традиционно заседание прошло в здании административно-территориального управления Советского района (пр-т 100-летия Владивостока, 94).

На заседании комиссии было рассмотрено 12 материалов, оформленных инспекторами подразделений УМВД России по городу Владивостоку в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения, а также их родителей.

С целью защиты законных прав и интересов граждан на всех заседаниях комиссии присутствует представитель прокуратуры. В состав комиссии входят представители всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского района: полиции, здравоохранения, образования, территориального отдела опеки и попечительства, органов социальной защиты населения и др. В связи с этим в ходе заседания комиссии несовершеннолетним и их родителям оказывается консультационная помощь, даются конструктивные предложения.

Следующее заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району состоится 22 августа.

Для справки:

Сегодня на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока состоят 55 детей и 35 семей, находящихся в социально опасном положении (в них проживают 75 несовершеннолетних).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке работают эвакуаторы
14:57, 10 августа 2017 Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД

В селе Береговое восстановлено электроснабжение
13:09, 10 августа 2017 В селе Береговое восстановлено электроснабжение

Продолжаются активные работы по ремонту подъездной дороги

В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту
12:58, 10 августа 2017 В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту

Восстановительные работы продолжаются

У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы
12:07, 10 августа 2017 У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы

В Приморье разыскивают пропавшую женщину

Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек
11:23, 10 августа 2017 Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек

Пресмыкающееся пыталось скрыться от толпы людей

Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной
11:11, 10 августа 2017 Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной

Активными темпами ведется строительство лестницы, которая свяжет улицу Светланскую и Корабельную набережную

Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья
10:37, 10 августа 2017 Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья

В Приморье принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены для пострадавших от ЧС