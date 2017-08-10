Комиссия по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока рассмотрела 12 протоколов

Следующее заседание комиссии 22 августа

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

8 августа состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району администрации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Традиционно заседание прошло в здании административно-территориального управления Советского района (пр-т 100-летия Владивостока, 94).

На заседании комиссии было рассмотрено 12 материалов, оформленных инспекторами подразделений УМВД России по городу Владивостоку в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушения, а также их родителей.

С целью защиты законных прав и интересов граждан на всех заседаниях комиссии присутствует представитель прокуратуры. В состав комиссии входят представители всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Советского района: полиции, здравоохранения, образования, территориального отдела опеки и попечительства, органов социальной защиты населения и др. В связи с этим в ходе заседания комиссии несовершеннолетним и их родителям оказывается консультационная помощь, даются конструктивные предложения.

Следующее заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району состоится 22 августа.

Для справки:

Сегодня на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних по Советскому району администрации Владивостока состоят 55 детей и 35 семей, находящихся в социально опасном положении (в них проживают 75 несовершеннолетних).