Жителей Арсеньева атакуют бездомные собаки

Приморцы переживают за своих детей

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Бездомные собаки пугают жителей Арсеньева, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Жительница Арсеньева рассказала, что в одном из районов города живет стая голодны собак больших размеров.

"Шла с сумками продуктов. За мной увязались четыре голодных собаки, носами в пакет тычут. Пришлось покромсать булку хлеба на всех, чтобы отвлечь их и уйти. У ребёнка мороженое с рук выхватили", - рассказывает собеседница агентства.

По ее словам, собаки бьегают стаей, от двух до пяти штук. По размеру напоминают лаек.

Администрации города до этой проблемы совсем нет дела. Жители Арсеньева всерьез озаботились безопасностью своих детей.

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