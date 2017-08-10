Строитель Золотого моста признан банкротом

По решению уголовного дела Виктор Гребнев должен Сбербанку 835 миллионов рублей

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Попытка бывшего гендиректора и совладельца ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктора Гребнева оспорить решение Арбитражного суда Приморского края не увенчалась успехом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Приморского края.

Суд признал Виктора Григорьевича банкротом и ввел реализацию его имущества сроком на шесть месяцев. Член «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запада» Анатолий Михайловский назначен финансовым управляющим.

Согласно представленному анализу финансового состояния, у должника выявлены - жилой дом, недвижимое имущество, земельный участок, автомобиль, зарегистрированный на супругу (как часть нажитого супругами во время брака имущества).

Также суд обязал подсудимого предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества и иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве.

Гребнев с 2006 года являлся главой ТМК. К саммиту АТЭС 2012 года компания построила вантовый мост был через бухту Золотой Рог во Владивостоке, а также работала на объектах космодрома «Восточный» в Амурской области.

Напомним, ПАО «Сбербанк России» обратилось в суд с заявлением о признании Виктора Гребнева банкротом в феврале 2016 года. Наличие задолженности бизнесмена перед банком в составляло почти 835 миллионов рублей.