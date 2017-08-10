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В Приморье пропала девушка

Девушку разыскивает муж и родители
Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают девушку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ермоленко Александра Валерьевна 1998 года пропала 8 августа. Со слов супруга пропавшей, девушка должна была выехать с остановки Тихой во Владивостоке примерно в 17-20:17-30, но так и не появилась. 

Была одета: красная футболка с вырезом на плечах, черные леггинсы, черные босоножки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просим сообщить по телефонам: 

89990404360.

89243390979 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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