В Приморье пропала девушка

Девушку разыскивает муж и родители

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают девушку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Ермоленко Александра Валерьевна 1998 года пропала 8 августа. Со слов супруга пропавшей, девушка должна была выехать с остановки Тихой во Владивостоке примерно в 17-20:17-30, но так и не появилась.

Была одета: красная футболка с вырезом на плечах, черные леггинсы, черные босоножки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просим сообщить по телефонам:

89990404360.

89243390979

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