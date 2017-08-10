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Происшествия

Женщина из Владивостока отправила своего сына гулять на проезжую часть

Вынесено административное наказание в виде предупреждения.
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В отношении матери, которая енадлежащим образом исполняет родительские обязанности в отношении своего трехлетнего сына, составлен административный протокол, сообщает РИА VladNews.

Невзирая на малолетний возраст ребенка, женщина отпустила его одного гулять на улицу. Мальчик, находясь без присмотра старших, катался на самокате по проезжей части дороги. И только благодаря соседям не случилась беда – ребенка доставили в ближайшее отделение полиции. 

Учитывая, что мать характеризуется положительно, ранее не была замечена в противоправных поступках, в отношении нее также вынесено административное наказание в виде предупреждения.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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