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Общество

В Хасанском районе восстановлено электроснабжение

Было устранено 22 повреждения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Специалисты восстановили электроснабжение в Хасанском районе, нарушенное в результате паводка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АО «ДРСК».

Вечером 9 августа и ночью 10 августа оперативные бригады восстановили электроснабжение трех оставшихся населенных пунктов в Хасанском районе – с. Береговое, п. Рыбачий и части с. Филипповка. Днем было восстановлено электроснабжение села Кравцовка. Тем не менее, в филиале продолжает действовать круглосуточный режим работы.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в результате сильнейших ливневых дождей, обрушившиеся на Приморье, в ночь с 6 на 7 августа, наблюдались нарушения электроснабжения в населенных пунктах в трех муниципальных районах.

Было устранено 22 повреждения на линиях электропередачи, основная часть которых произошла в сетях 6-10 кВ. Всего энергоснабжение частично или полностью было нарушено в 28 населенных пунктах. Большую часть потребителей энергетики запитали в первые сутки, максимально использовалась возможность перевода потребителей на резервные схемы энергоснабжения и источники питания.

Сильный размыв дорог стал препятствием для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ в отрезанных населенных пунктах. Подключение потребителей происходило по мере возможности проезда техники и персонала к местам повреждений. На особо трудных участках энергетики проезжали на технике высокой проходимости, предоставленной МЧС и военными. 

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