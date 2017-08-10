В Хасанском районе восстановлено электроснабжение

Было устранено 22 повреждения

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Специалисты восстановили электроснабжение в Хасанском районе, нарушенное в результате паводка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на АО «ДРСК».

Вечером 9 августа и ночью 10 августа оперативные бригады восстановили электроснабжение трех оставшихся населенных пунктов в Хасанском районе – с. Береговое, п. Рыбачий и части с. Филипповка. Днем было восстановлено электроснабжение села Кравцовка. Тем не менее, в филиале продолжает действовать круглосуточный режим работы.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в результате сильнейших ливневых дождей, обрушившиеся на Приморье, в ночь с 6 на 7 августа, наблюдались нарушения электроснабжения в населенных пунктах в трех муниципальных районах.

Было устранено 22 повреждения на линиях электропередачи, основная часть которых произошла в сетях 6-10 кВ. Всего энергоснабжение частично или полностью было нарушено в 28 населенных пунктах. Большую часть потребителей энергетики запитали в первые сутки, максимально использовалась возможность перевода потребителей на резервные схемы энергоснабжения и источники питания.

Сильный размыв дорог стал препятствием для оперативного проведения аварийно-восстановительных работ в отрезанных населенных пунктах. Подключение потребителей происходило по мере возможности проезда техники и персонала к местам повреждений. На особо трудных участках энергетики проезжали на технике высокой проходимости, предоставленной МЧС и военными.