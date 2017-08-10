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Общество

Пункт сбора гуманитарной помощи в Приморье свёрнут

Приморцам помогают "всем миром"
Фото: dpscontrol Фото: dpscontrol
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Приморья ,которые пострадали в результате прошедших ливней, свернут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

"Дорогие друзья! Спасибо Вам за оказанную помощь пострадавшим севера Хасанского района! По сообщениям наших коллег с места событий, ситуация нормализовалась! Сегодня волонтеры раздадут последнюю партию переданных продуктов и вещей первой необходимости", - сообщается в паблике.

Помощь оказана: 

Барабаш - 567 человек, 63 человека - Филипповка, 14 человек - Кравцовка. Данные по Занадворовке будут позже, сейчас как раз проводятся последние подсчеты. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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