Пункт сбора гуманитарной помощи в Приморье свёрнут

Приморцам помогают "всем миром"

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Приморья ,которые пострадали в результате прошедших ливней, свернут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

"Дорогие друзья! Спасибо Вам за оказанную помощь пострадавшим севера Хасанского района! По сообщениям наших коллег с места событий, ситуация нормализовалась! Сегодня волонтеры раздадут последнюю партию переданных продуктов и вещей первой необходимости", - сообщается в паблике.

Помощь оказана:

Барабаш - 567 человек, 63 человека - Филипповка, 14 человек - Кравцовка. Данные по Занадворовке будут позже, сейчас как раз проводятся последние подсчеты.

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