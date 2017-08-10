Сводка МЧС: последствия тайфуна в Приморье

Сотрудники МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь населению районов, попавших в зону стихийного бедствия

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

По состоянию на 10 часов утра сегодня, 10 августа, на территории Приморского краю подтоплены шесть муниципальных образований – Уссурийский городской округ, Надеждинский, Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Пограничный муниципальные районы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Вода остаётся в 897 жилых домах 29 населённых пунктов.

За сутки от воды освободились 1084 придомовых территории. Сейчас количество пострадавших от стихии придомовых территорий составляет – 969. За сутки на четверть снизилось и количество подтопленных социально значимых объектов. В настоящее время их восемь. Восстановлено движение на четырех автодорогах, затруднения наблюдаются на 23 участках автомобильных дорог. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

За текущие сутки специалистами «чрезвычайного» ведомства осуществлялся мониторинг уровня рек. Была проведена откачка воды из 114 жилых домов, очищены 36 придомовых территорий, вывезено 80 куб. м. мусора, очищены 9 км ливневых канализаций, с применением плавсредств перевезено 38 человек и более 800 кг груза, населению доставлено 80 тонн технической воды. Адресная помощь гражданам оказана в 27 случаях. Служащие 7-го Отряда Федеральной противопожарной службы помогали жителям Уссурийского городского округа передвигаться через временную переправу в селе Кроуновка, а также доставляли грузы. За сутки было переправлено 57 человек и более 2 тонн грузов. Кроме того, сотрудники «чрезвычайного» ведомства проводили распиловку деревьев в объёме 15 куб. м, оказывали адресную помощь пострадавшему населению, расчищали ливневые канавы и кюветы. Совместно с представителями Дальневосточной распределительной компании сотрудники МЧС России восстановили 0,7 км электрического кабеля в Михайловском районе. Также в Михайловском районе восстановительные бригады очистили 0.7 км ливневки и междомовых проездов. В посёлки Занадворовка, Филипповка, Овчинниково и Барабаш спасатели доставили более 12 тонн питьевой воды.

Выездными бригадами Роспотребнадзора продолжается контроль качества питьевой воды, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения, расположенными в сельской местности. Проводятся работы по очистке и дезинфекции территорий, освободившихся от воды. На водозаборах проводится дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.

Гражданам нуждающимся в лечении оказывается вся необходимая медицинская помощь. За сутки в учреждения здравоохранения за помощью обратились 316 человек.

Для координации действий сил и средств в Дальневосточном региональном центре МЧС России и Главном управлении МЧС России по Приморскому краю развернуты оперативные штабы, на месте работают оперативные группы МЧС России. Организовано взаимодействие с органами власти края и местного самоуправления.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю круглосуточно работает телефона «горячей линии». За сутки на него поступило 168 обращений граждан, психологическая помощь была оказана в 30 случаях.

В подтопленных районах Приморья развернуто три пункта временного размещения, в которых размещён 141 человек, в том числе 52 ребёнка. С освобождением населенных пунктов от воды люди возвращаются в свои дома.

Паводковая ситуация на юго-западе и в западных районах Приморья постепенно стабилизируется. На реке Раздольная и её притоках начался интенсивный спад уровня воды, реки Казачка, Комаровка вошли в коренные берега, сохраняется подтопление пойм рек Борисовка, Раковка. На реке Раздольная в районе города Уссурийск спад уровня воды, уровни ниже отметки опасного явления. На реке Раздольная в Надеждинском районе сегодня ночью прошли максимальные уровни дождевого паводка, на реке отмечается спад уровня воды.

10-12 августа река Раздольная войдет в коренные берега. На территории Михайловского района сохраняется подъем уровня воды река Абрамовка на 0,6м, в верхнем течении реки Илистая интенсивность подъема снизилась, на реке Осиновка отмечается спад уровня воды. Слой воды на поймах рек Абрамовка, Осиновка 0,2-0,6 м. В нижнем течении реки Илистая на территории Черниговского района отмечается подъем уровня воды, подтоплена низкая пойма. На остальных реках края наблюдаются колебания уровней воды. Реки в берегах.