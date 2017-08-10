Лобовое ДТП произошло во Владивостоке

В настоящее время обстоятельства случившего устанавливаются

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 августа, во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps.control.

Транспортное происшествие произошло в районе Первой речки в сторону Дальпресса. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля Toyota Aristo не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела на встречную полосу движения, совершив столкновение с автомобилем Toyota Crown, который от удара выкинуло на тротуар.

В результате ДТП пострадала пассажирка и водитель автомобиля Toyota Aristo. Мужчина сильно ударился головой.

На районе ДТП собралась пробка, движение затруднено.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщает Госавтоинспекция, стаж водителя Toyota Aristo составляет 2 года. В 2017 году молодой человек 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе 11 раз – за нарушение скоростного режима.

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