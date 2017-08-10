Нерадивая мать из Владивостока допилась до потери сознания, оставив маленьких детей одних дома

Дети отправлены в социально-реабилитационный центр

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока напилась до беспамятства, забыв, что дома ее ждут малолетние дети, сообщает РИА VladNews.

27-летняя женщина, находясь в гостях, распивала спиртные напитки. В результате сильнейшего алкогольного опьянения она потеряла сознание и была госпитализирована. Двух детей 5 и 11 лет, оставшихся без попечения родителей, были вынуждены поместить в социально-реабилитационный центр «Парус надежды».

Членами комиссии в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ в отношении нерадивой матери было вынесено административное наказание в виде предупреждения. Семья поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении, а мать должна пройти курс лечения у нарколога и трудоустроиться.

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