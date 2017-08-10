На острове Русский обнаружен утопленник

У мужчины имеются признаки насильственной смерти

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В акватории острова Русский найден мужчина без признаков жизни, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Из воды на острове Русский спасатели достали тело мужчины. Личность погибшего устанавливается. В пресс-службе СУ СК РФ по Приморью корреспонденту агентства сообщили, что на теле мужчины присутствуют признаки насильственной смерти.

"Возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), по факту случившегося проводится проверка", - сообщил собеседник агентства.

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