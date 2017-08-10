Фура сошла с трассы в Приморье

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В Приморье произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на трассе между селом Кравцовка и поселком Славянка. Водитель габаритного авто, пытаясь проехать опасный размытый участок дороги, не удержал свой автомобиль на дороге. В результате случившегося контейнеровоз частично провалился в кювет. По предварительной информации, никто не пострадал.

Из-за незначительной аварии движение на участке трассы Кравцовка - Славянка затруднено.

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