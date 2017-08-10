У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы

В Приморье разыскивают пропавшую женщину

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Жители Владивостока просят помощи в определении улицы, где видели женщину, пропавшую еще в 2014 году, сообщает РИА VladNews.

Ранее агентство сообщало, что в декабре 2014 года Горбова Альбина Алексеевна, 1939 года рождения, вышла в аптеку в Уссурийске и до настоящего времени не вернулась.

Как сообщают родственники, женщина страдает потерей памяти.

Поиск пропавшей по городу Уссурийску результатов не дал, родные и близкие женщины предполагают, что она может находить в приморской столице.

Очевидцы прислали фотографию, на которой три женщины кормят кошек на придомовой территории. Наблюдатели уверяют, что женщина, стоявшая около стенки, очень похожа на пропавшую.

Родственники Альбины Алексеевны обратились в редакцию РИА VladNews с просьбой о помощи определении улицы, на которой была сделана данная фотография. Если вы узнали место, где была сделана данная фотография, просьба обратиться по номеру +79146968613 или 02 (020).