В Приморье пропала девушка 13:20, 10 августа В Приморье пропала девушка (Фото)
На острове Русский обнаружен утопленник 12:44, 10 августа На острове Русский обнаружен утопленник (Эксклюзив)
Лобовое ДТП произошло во Владивостоке 12:41, 10 августа Лобовое ДТП произошло во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Август, 10 четверг
13:26
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
13:26
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
13:26
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
13:20
В Приморье пропала девушка Фото
13:09
В селе Береговое восстановлено электроснабжение
12:58
В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту
12:44
На острове Русский обнаружен утопленник Эксклюзив
12:41
Лобовое ДТП произошло во Владивостоке Фото
12:32
Во Владивостоке угнали дорогой автомобиль
12:19
Фура сошла с трассы в Приморье Фото
12:07
У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы Фото
11:56
Дорогой внедорожник стал участником аварии во Владивостоке Фото
11:45
Август в Ботаническом саду Владивостока Фото
11:34
Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры Фото
11:23
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек Видео
11:11
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной Фото
11:00
Неизвестный похитил у пенсионера 700 тысяч рублей в Приморье
10:49
Пострадавшим от наводнения оказывают гуманитарную помощь Видео
10:37
Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья
10:26
​Ремесла и традиции объединяет фестиваль «Кустари» Фото
10:25
Доллар будет падать до конца августа
10:14
Электрички из Владивостока частично отменены
10:01
Женщина оказалась в больнице в результате ДТП в Приморье
09:49
В районе известного владивостокского пляжа произошло лобовое ДТП Фото
09:35
В Приморье рассказали, сколько выплатят пострадавшим от паводка
09:24
На улице Светланской бригады рабочих укладывают брусчатку на тротуаре Фото
09:13
Во Владивостоке пропал 82-летний пенсионер
09:02
Девочка, пропавшая в Приморье, обнаружена живой
08:43
Игорь Пушкарев: Человек вынужден признать "вину", чтобы просто выжить
08:30
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием
08:21
Во Владивостоке сегодня утром дождь
08:13
Гороскоп на 10 августа
07:38
Продовольственная ярмарка развернется в центре Владивостока в пятницу
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4179 (118) от 10 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Темпы не снижать, качество соблюдать
Стихия в Приморье собирает жертвы
Стражи порядка зовут на зарядку
Понаехавших стало меньше
Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

У жителей и гостей Владивостока просят помощи в определении улицы

В Приморье разыскивают пропавшую женщину
Фото: родственники пропавшей женщины Фото: родственники пропавшей женщины
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Жители Владивостока просят помощи в определении улицы, где видели женщину, пропавшую еще в 2014 году, сообщает РИА VladNews.

Ранее агентство сообщало, что в декабре 2014 года Горбова Альбина Алексеевна, 1939 года рождения, вышла в аптеку в Уссурийске и до настоящего времени не вернулась.

Как сообщают родственники, женщина страдает потерей памяти.

Поиск пропавшей по городу Уссурийску результатов не дал, родные и близкие женщины предполагают, что она может находить в приморской столице.

Очевидцы прислали фотографию, на которой три женщины кормят кошек на придомовой территории. Наблюдатели уверяют, что женщина, стоявшая около стенки, очень похожа на пропавшую.

Родственники Альбины Алексеевны обратились в редакцию РИА VladNews с просьбой о помощи определении улицы, на которой была сделана данная фотография. Если вы узнали место, где была сделана данная фотография, просьба обратиться по номеру +79146968613 или 02 (020).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек
11:23, 10 августа 2017 Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек

Пресмыкающееся пыталось скрыться от толпы людей

Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной
11:11, 10 августа 2017 Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной

Активными темпами ведется строительство лестницы, которая свяжет улицу Светланскую и Корабельную набережную

Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья
10:37, 10 августа 2017 Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья

В Приморье принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены для пострадавших от ЧС

Электрички из Владивостока частично отменены
10:14, 10 августа 2017 Электрички из Владивостока частично отменены

В расписании владивостокского ЖД вокзала произошли изменения

В Приморье рассказали, сколько выплатят пострадавшим от паводка
09:35, 10 августа 2017 В Приморье рассказали, сколько выплатят пострадавшим от паводка

Комиссии приступили к оценке ущерба, причиненного в результате ливней

На улице Светланской бригады рабочих укладывают брусчатку на тротуаре
09:24, 10 августа 2017 На улице Светланской бригады рабочих укладывают брусчатку на тротуаре

Заменено порядка 500 метров тротуарной брусчатки

Девочка, пропавшая в Приморье, обнаружена живой
09:02, 10 августа 2017 Девочка, пропавшая в Приморье, обнаружена живой

Несовершеннолетняя успела выехать за пределы края