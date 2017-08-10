В селе Береговое восстановлено электроснабжение

Продолжаются активные работы по ремонту подъездной дороги

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Специалисты администрации Владивостока и представители подрядных организаций продолжают вести восстановительные работы в пострадавшем от разрушительных ливней селе Береговое, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По сообщению сотрудников Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) и управления по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сегодня, 10 августа, в шесть часов утра в домах и на улицах села восстановлено электричество. Одновременно продолжаются активные работы по ремонту подъездной дороги, для чего сюда полностью завезены отсыпка и трубы, работает техника.

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