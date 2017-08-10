В Приморье восстановлен проезд к еще одному населенному пункту

Восстановительные работы продолжаются

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В Приморье ночью был восстановлен проезд в Безверхово. В настоящий момент продолжаются работы по восстановлению проезда еще в четыре села Хасанского района, отрезанных от большой земли из-за сильного дождя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Сообщается, что в настоящий момент проезд в Безверхово открыт для всех видов транспорта. Сейчас продолжаются работы на дороге в Перевозную, Овчинниково, есть проезд для джипов в Провалово. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается на дороге в поселок Приморский, там работы завершатся в течение завтрашнего дня.