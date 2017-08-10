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За прошедшие сутки во Владивостоке произошло 80 ДТП

В среду в приморской столице зарегистрировано 388 нарушений ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы в минувшую среду, 9 августа, нарушили ПДД 388 раз; в 80 случаях нарушения вызвали ДТП (53 с материальным ущербом, 7 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 31 эпизоду не предоставления преимущества пешеходам, 9 случаям пьяной езды, 12 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 26 случаям тонировки.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 51 пешехода

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