Дорогой внедорожник стал участником аварии во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе объездной трассы Седанка-Патрокл, после Дальхимпромовской развязки в сторону Патрокла. Водитель дорогого внедорожника марки Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением своего транспортного средства на скользком участке трассы и протаранил леерные ограждения. В результате инцидента никто не пострадал.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

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