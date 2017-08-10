Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры

Беспорядки продолжаются вторую ночь подряд

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Злоумышленники ломают светофоры на улицах Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Вот уже вторую ночь неизвестные целенаправленно ломают светофоры на улицах города. По словам очевидцев, первый светофор был сломан в районе 3-й Рабочей. На следующий день еще один снесли в районе улицы Сахалинская. При этом, как отмечает один из автомобилистов, в 22:00 светофор стоял еще целый. Спустя 20 минут злоумышленники уже осуществили свой замысел и сломали семафор.

Владивостокцы предположили, что виновниками случившегося стали школьники, у которых на данный момент каникулы.

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