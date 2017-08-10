Доллар будет падать до конца августа

Где во Владивостоке выгодно приобрести иностранные валюты?

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.96 рубля, а евро - 70.412 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что с начала летних каникул американская валюта постепенно снижает свои позиции. Такая ситуация продлится вплоть до конца августа. Однако даже этот факт не дает отечественной валюте закрепиться на международной арене. Эксперты уверены, что до конца года рубль будет только снижаться в стоимости.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Уссури за 60.12 рубля, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 59.65 рубля за один доллар.

Европейскую валюту во Владивостоке выгодно приобрести в ББР Банке за 70.90 рубля, а продать валюту выгодно в Примсоцбанке за 70.20 рубля за один евро.