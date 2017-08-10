ФК «Луч-Энергия» покинул «зону вылета»

Команда одержала первую победу на гостевом поле

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Первую гостевую победу в сезоне-2017/2018 одержали накануне футболисты "Луча-Энергии", сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ФК. В 7-ом туре ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ команда Константина Емельянова переиграла со счетом 2:1 "Тюмень".

На 39-ой минуте после неожиданно быстрого розыгрыша штрафного Антон Килин выскочил "на рандеву" с голкипером "Тюмени" Игорем Обуховым и хладнокровно отправил мяч в правый угол. А еще через 5 минут "тигры" удвоили свое преимущество: Руслан Гордиенко четко реализовал пенальти, назначенный за снос Ишхана Гелояна. В начале второго тайма тренерский штаб хозяев произвел сразу несколько замен в атакующей линии, однако кардинально изменить ситуацию на поле они смогли. Единственный гол "Тюмень" забила в уже добавленное арбитром время: отличился Альберт Богатырёв, прекрасно исполнивший штрафной удар метров с 23-24-ех.

Победа в "Тюмени" позволила нашей команде подняться с 19-ой строчки в турнирной таблице сразу на 14-ую и тем самым покинуть "зону вылета". Заметим, что желто-синие не побеждали на чужом поле ровно 9 месяцев - с 9 ноября прошлого года.