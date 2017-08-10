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Приморье — в воде: История одной деревни

ЧС: Хасанский район
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

По данным МЧС на 9 августа, вода ушла из 6 населенных пунктов Приморья. Подтопленными остаются 28. Движение затруднено на 27 участках дорог – это Хасанский район, Уссурийский городской округ, Михайловский, Надеждинский и Октябрьский районы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Все потери обещают компенсировать. Деньги пойдут из резервного фонда администрации края. О суммах пока неизвестно, но есть опыт прошлого года. Пострадавшим от тайфуна Лайонрок называли такие цифры: 10 тысяч рублей – за потерю урожая, 25 тысяч, чтобы устранить повреждения жилого дома или квартиры, 50 или 100 тысяч рублей – за полную или частичную утрату имущества.

Оценивать ущерб от наводнения после этого циклона специалисты Приморской администрации не спешат – ждут, когда сойдёт вода. Однако дорожное сообщение с Хасанским районом уже восстановлено. Движение открыто. С подтопленцами лично пообщался губернатор. Филипповку, правда, проехал мимо – прямиков в Барабаш.

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