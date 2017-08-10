Август в Ботаническом саду Владивостока 11:45, 10 августа Август в Ботаническом саду Владивостока (Фото)
Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры 11:34, 10 августа Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры (Фото)
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек 11:23, 10 августа Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек (Видео)
Новостная лента
Август, 10 четверг
11:55
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
11:55
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
11:55
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
11:45
Август в Ботаническом саду Владивостока Фото
11:34
Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры Фото
11:23
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек Видео
11:11
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной Фото
11:00
Неизвестный похитил у пенсионера 700 тысяч рублей в Приморье
10:49
Пострадавшим от наводнения оказывают гуманитарную помощь Видео
10:37
Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья
10:26
​Ремесла и традиции объединяет фестиваль «Кустари» Фото
10:25
Доллар будет падать до конца августа
10:14
Электрички из Владивостока частично отменены
10:01
Женщина оказалась в больнице в результате ДТП в Приморье
09:49
В районе известного владивостокского пляжа произошло лобовое ДТП Фото
09:35
В Приморье рассказали, сколько выплатят пострадавшим от паводка
09:24
На улице Светланской бригады рабочих укладывают брусчатку на тротуаре Фото
09:13
Во Владивостоке пропал 82-летний пенсионер
09:02
Девочка, пропавшая в Приморье, обнаружена живой
08:43
Игорь Пушкарев: Человек вынужден признать "вину", чтобы просто выжить
08:30
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием
08:21
Во Владивостоке сегодня утром дождь
08:13
Гороскоп на 10 августа
07:38
Продовольственная ярмарка развернется в центре Владивостока в пятницу
06:21
Во Владивостоке стартует первенство по бейсболу
05:23
Ученые назвали золото продуктом деятельности черных дыр
04:34
Во Владивостоке задержана крупная партия контрабандных замков
03:15
Выставка «Душа удэге» откроется во Владивостоке
02:30
Церковный календарь на август 2017 года: православные праздники и посты
01:26
Когда лучше стричь волосы в августе
00:15
До конца месяца Россию посетят более тысячи кораблей внеземной цивилизации
Август, 09 среда
23:41
Во Владивостоке завершен ремонт тепловой сети в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова
22:26
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4179 (118) от 10 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Темпы не снижать, качество соблюдать
Стихия в Приморье собирает жертвы
Стражи порядка зовут на зарядку
Понаехавших стало меньше
Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной

Активными темпами ведется строительство лестницы, которая свяжет улицу Светланскую и Корабельную набережную
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это общественное пространство совершенно преобразится благодаря реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

На днях ход ремонтных работ в сквере проинспектировали исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и заместитель главы администрации города – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский.

Стоит напомнить, что в сентябре 2016 года здесь была установлена скульптура основателя дзюдо в России Василия Ощепкова и японских мастеров боевых искусств. Также в этом районе на улице Светланской расположен памятник адмиралу Невельскому и большой сквер. Теперь территория, связывающая эти объекты, будет полностью благоустроена.

Так, специалисты ведут на объекте прокладку подземных кабельных линий для установки опор освещения.

Активными темпами ведется строительство лестницы, которая свяжет улицу Светланскую и Корабельную набережную. Идут работы по устройству подпорной стены.

Как рассказал инженер по надзору за строительством МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» Сергей Земсков, в рамках дизайн-проекта благоустройства сквера планируется уложить систему ливневой канализации, вымостить пешеходные зоны гранитной брусчаткой. Работы по благоустройству сквера ведутся с учётом потребностей маломобильных групп населения.

Также предусмотрен большой объем работ по озеленению и созданию ландшафтного дизайна: здесь будут высажены деревья, кустарники, оформлены клумбы с цветами.

Для обеспечения безопасности будут установлены камеры наблюдения.

Константин Межонов напомнил строителям, что работы необходимо проводить ответственно и качественно. По замыслу архитекторов и проектировщиков, в конечном итоге здесь планируется создать комфортную зеленую территорию, где владивостокцы смогут отдохнуть от городской суеты.

Для справки:

В результате открытого голосования общественной комиссии в программу благоустройства в 2017 году общественных пространств, помимо сквера Адмирала Невельского, вошли ландшафтно-парковая зона Дальневосточного федерального университета на о. Русский и улица Набережная (от ул. Светланской до Красноармейского переулка). 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья
10:37, 10 августа 2017 Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья

В Приморье принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены для пострадавших от ЧС

Электрички из Владивостока частично отменены
10:14, 10 августа 2017 Электрички из Владивостока частично отменены

В расписании владивостокского ЖД вокзала произошли изменения

В Приморье рассказали, сколько выплатят пострадавшим от паводка
09:35, 10 августа 2017 В Приморье рассказали, сколько выплатят пострадавшим от паводка

Комиссии приступили к оценке ущерба, причиненного в результате ливней

На улице Светланской бригады рабочих укладывают брусчатку на тротуаре
09:24, 10 августа 2017 На улице Светланской бригады рабочих укладывают брусчатку на тротуаре

Заменено порядка 500 метров тротуарной брусчатки

Девочка, пропавшая в Приморье, обнаружена живой
09:02, 10 августа 2017 Девочка, пропавшая в Приморье, обнаружена живой

Несовершеннолетняя успела выехать за пределы края

Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием
08:30, 10 августа 2017 Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием

Изменения в расписании

Во Владивостоке сегодня утром дождь
08:21, 10 августа 2017 Во Владивостоке сегодня утром дождь

. В крае переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь