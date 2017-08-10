Активными темпами ведется строительство лестницы, которая свяжет улицу Светланскую и Корабельную набережную

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это общественное пространство совершенно преобразится благодаря реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

На днях ход ремонтных работ в сквере проинспектировали исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов и заместитель главы администрации города – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский.

Стоит напомнить, что в сентябре 2016 года здесь была установлена скульптура основателя дзюдо в России Василия Ощепкова и японских мастеров боевых искусств. Также в этом районе на улице Светланской расположен памятник адмиралу Невельскому и большой сквер. Теперь территория, связывающая эти объекты, будет полностью благоустроена.

Так, специалисты ведут на объекте прокладку подземных кабельных линий для установки опор освещения.

Активными темпами ведется строительство лестницы, которая свяжет улицу Светланскую и Корабельную набережную. Идут работы по устройству подпорной стены.

Как рассказал инженер по надзору за строительством МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» Сергей Земсков, в рамках дизайн-проекта благоустройства сквера планируется уложить систему ливневой канализации, вымостить пешеходные зоны гранитной брусчаткой. Работы по благоустройству сквера ведутся с учётом потребностей маломобильных групп населения.

Также предусмотрен большой объем работ по озеленению и созданию ландшафтного дизайна: здесь будут высажены деревья, кустарники, оформлены клумбы с цветами.

Для обеспечения безопасности будут установлены камеры наблюдения.

Константин Межонов напомнил строителям, что работы необходимо проводить ответственно и качественно. По замыслу архитекторов и проектировщиков, в конечном итоге здесь планируется создать комфортную зеленую территорию, где владивостокцы смогут отдохнуть от городской суеты.

Для справки:

В результате открытого голосования общественной комиссии в программу благоустройства в 2017 году общественных пространств, помимо сквера Адмирала Невельского, вошли ландшафтно-парковая зона Дальневосточного федерального университета на о. Русский и улица Набережная (от ул. Светланской до Красноармейского переулка).