Владивосток — Харбин: города-побратимы сошлись в баскетбольном матче

На паркете встретились юношеские непрофессиональные команды

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Совсем недавно Владивосток и Харбин официально стали городами-побратимами. Закрепить дружеские отношения соседи решили не только на бумаге, но и на спортивной площадке. В приморскую столицу прибыл баскетбольный клуб из провинции Хэйлунцзян – китайские игроки сошлись с детской спортивно-юношеской школой «Богатырь», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.