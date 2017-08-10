Совсем недавно Владивосток и Харбин официально стали городами-побратимами. Закрепить дружеские отношения соседи решили не только на бумаге, но и на спортивной площадке. В приморскую столицу прибыл баскетбольный клуб из провинции Хэйлунцзян – китайские игроки сошлись с детской спортивно-юношеской школой «Богатырь», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Владивосток — Харбин: города-побратимы сошлись в баскетбольном матче
На паркете встретились юношеские непрофессиональные командыВладивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.
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