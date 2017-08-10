Август в Ботаническом саду Владивостока

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Ботанический сад Владивостока уже готовит нас к встрече с осенью. Уже появились плоды на магнолиях, японской айве (хеномелисе), актинидии, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Продолжают радовать посетителей сада великолепные трубы цветов дарманов, но на некоторых из них рядом с цветами уже зреют округлые плоды.

Очень нарядны оранжевые плоды принсепии китайской, они немного напоминают вишню, но на короткой ножке.

Еще недавно утопающий в нежных шапках цветов трехкрыльник (триптеригиум) уже отращивает крылатки, пока они зеленые, но пройдет совсем немного времени и они окрясятся в красный.

Вовсю цветут георгины и лилейники. Удивительны оттенки флоксов —от белых и нежно-голубых до почти алых.

Розы продолжают удивлять оттенками и формами. Сейчас зацвели букетные сорта — на одной ветке распустилось больше сорока розочек, причем не мелких — каждая крупнее 5 сантиметров!

В прудах и бассейне продолжат цвести водные растения —нимфеи, кубышки, нимфейники.

А до чего прекрасно белое кипение гортензий! Её цветы сохранят нарядность практически до зимы. Цветы гортензии не увядают и не осыпаются, даже зимой выглядывают из-под снежного покрывала.

Лето — сезон короткий, спешите увидеть чудеса цветения!