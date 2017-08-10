Пострадавшим от наводнения оказывают гуманитарную помощь

В Приморском крае ликвидация ЧС

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Движение по автомобильной дороге Раздольное–Хасан уже открыто, временные переправы на месте мостов установлены. Однако мобильной связи и электричества от Филипповки до Барабаша до сих пор нет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«Движение до Славянки сейчас организовано по временной схеме. В настоящий момент продолжается восстановление земляного полотна в местах размыва дороги, идёт отсыпка скального грунта. Задействовано более тридцати единиц техники», – сообщили в Примавтодоре.

Режим ЧС в Приморском крае введен с 7 августа. Из-за обильных осадков в зоне стихии оказались больше 30 населенных пунктов. Всего в результате паводка пострадали 5 муниципальных образований: Уссурийский городской округ, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский и Хасанский районы. Подтоплены не меньше 2 тысяч домов. Есть сведения о пропавших. По данным МЧС, спасено 155 человек, в том числе 21 ребенок. Больше 300 пострадавших эвакуировано. Помощь населению оказывают спасатели и пожарные.