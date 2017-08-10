Август в Ботаническом саду Владивостока 11:45, 10 августа Август в Ботаническом саду Владивостока (Фото)
Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры 11:34, 10 августа Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры (Фото)
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек 11:23, 10 августа Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек (Видео)
Новостная лента
Август, 10 четверг
11:55
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
11:55
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
11:55
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
11:45
Август в Ботаническом саду Владивостока Фото
11:34
Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры Фото
11:23
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек Видео
11:11
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной Фото
11:00
Неизвестный похитил у пенсионера 700 тысяч рублей в Приморье
10:49
Пострадавшим от наводнения оказывают гуманитарную помощь Видео
10:37
Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья
10:26
​Ремесла и традиции объединяет фестиваль «Кустари» Фото
10:25
Доллар будет падать до конца августа
10:14
Электрички из Владивостока частично отменены
10:01
Женщина оказалась в больнице в результате ДТП в Приморье
09:49
В районе известного владивостокского пляжа произошло лобовое ДТП Фото
09:35
В Приморье рассказали, сколько выплатят пострадавшим от паводка
09:24
На улице Светланской бригады рабочих укладывают брусчатку на тротуаре Фото
09:13
Во Владивостоке пропал 82-летний пенсионер
09:02
Девочка, пропавшая в Приморье, обнаружена живой
08:43
Игорь Пушкарев: Человек вынужден признать "вину", чтобы просто выжить
08:30
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием
08:21
Во Владивостоке сегодня утром дождь
08:13
Гороскоп на 10 августа
07:38
Продовольственная ярмарка развернется в центре Владивостока в пятницу
06:21
Во Владивостоке стартует первенство по бейсболу
05:23
Ученые назвали золото продуктом деятельности черных дыр
04:34
Во Владивостоке задержана крупная партия контрабандных замков
03:15
Выставка «Душа удэге» откроется во Владивостоке
02:30
Церковный календарь на август 2017 года: православные праздники и посты
01:26
Когда лучше стричь волосы в августе
00:15
До конца месяца Россию посетят более тысячи кораблей внеземной цивилизации
Август, 09 среда
23:41
Во Владивостоке завершен ремонт тепловой сети в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова
22:26
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4179 (118) от 10 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Темпы не снижать, качество соблюдать
Стихия в Приморье собирает жертвы
Стражи порядка зовут на зарядку
Понаехавших стало меньше
Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Пострадавшим от наводнения оказывают гуманитарную помощь

В Приморском крае ликвидация ЧС
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Движение по автомобильной дороге Раздольное–Хасан уже открыто, временные переправы на месте мостов установлены. Однако мобильной связи и электричества от Филипповки до Барабаша до сих пор нет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

«Движение до Славянки сейчас организовано по временной схеме. В настоящий момент продолжается восстановление земляного полотна в местах размыва дороги, идёт отсыпка скального грунта. Задействовано более тридцати единиц техники», – сообщили в Примавтодоре.

Режим ЧС в Приморском крае введен с 7 августа. Из-за обильных осадков в зоне стихии оказались больше 30 населенных пунктов. Всего в результате паводка пострадали 5 муниципальных образований: Уссурийский городской округ, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский и Хасанский районы. Подтоплены не меньше 2 тысяч домов. Есть сведения о пропавших. По данным МЧС, спасено 155 человек, в том числе 21 ребенок. Больше 300 пострадавших эвакуировано. Помощь населению оказывают спасатели и пожарные.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Любители картинга выявят лучшего гонщика Владивостока
12:21, 09 августа 2017 Любители картинга выявят лучшего гонщика Владивостока

Новости спорта

К удару стихии Приморский край оказался в очередной раз не готов
09:15, 09 августа 2017 К удару стихии Приморский край оказался в очередной раз не готов

Есть жертвы

Другая галактика: Как прошел V-ROX
11:06, 08 августа 2017 Другая галактика: Как прошел V-ROX

Владивосток несколько дней гремел и пропадал в танцах дни и ночи напролет

На Орлиной сопке во Владивостоке появился дальневосточный леопард
06:23, 08 августа 2017 На Орлиной сопке во Владивостоке появился дальневосточный леопард

"До костей": спасти вымирающих животных

Шаман из Тайваня привез музыку племен во Владивосток
23:39, 07 августа 2017 Шаман из Тайваня привез музыку племен во Владивосток

Рок-фестиваль собирает самых необычных музыкантов со всех уголков света

Илья Лагутенко дал старт рок-фестивалю во Владивостоке
20:23, 07 августа 2017 Илья Лагутенко дал старт рок-фестивалю во Владивостоке

V-ROX уже перерос формат просто музыкального форума с лекциями

«Мумий Тролль» перезагрузили «Морскую»
16:51, 07 августа 2017 «Мумий Тролль» перезагрузили «Морскую»

Армия фанатов продолжает расти