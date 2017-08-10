Август в Ботаническом саду Владивостока 11:45, 10 августа Август в Ботаническом саду Владивостока (Фото)
Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры 11:34, 10 августа Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры (Фото)
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек 11:23, 10 августа Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек (Видео)
Новостная лента
Август, 10 четверг
11:55
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
11:55
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
11:55
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
11:45
Август в Ботаническом саду Владивостока Фото
11:34
Во Владивостоке неизвестные ломают светофоры Фото
11:23
Огромная змея на детской площадке Владивостока напугала мамочек Видео
11:11
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству сквера на Корабельной Набережной Фото
11:00
Неизвестный похитил у пенсионера 700 тысяч рублей в Приморье
10:49
Пострадавшим от наводнения оказывают гуманитарную помощь Видео
10:37
Владивостокский морской порт отправил 10 тонн воды в бутылках в пострадавшие районы Приморья
10:26
​Ремесла и традиции объединяет фестиваль «Кустари» Фото
10:25
Доллар будет падать до конца августа
10:14
Электрички из Владивостока частично отменены
10:01
Женщина оказалась в больнице в результате ДТП в Приморье
09:49
В районе известного владивостокского пляжа произошло лобовое ДТП Фото
09:35
В Приморье рассказали, сколько выплатят пострадавшим от паводка
09:24
На улице Светланской бригады рабочих укладывают брусчатку на тротуаре Фото
09:13
Во Владивостоке пропал 82-летний пенсионер
09:02
Девочка, пропавшая в Приморье, обнаружена живой
08:43
Игорь Пушкарев: Человек вынужден признать "вину", чтобы просто выжить
08:30
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием
08:21
Во Владивостоке сегодня утром дождь
08:13
Гороскоп на 10 августа
07:38
Продовольственная ярмарка развернется в центре Владивостока в пятницу
06:21
Во Владивостоке стартует первенство по бейсболу
05:23
Ученые назвали золото продуктом деятельности черных дыр
04:34
Во Владивостоке задержана крупная партия контрабандных замков
03:15
Выставка «Душа удэге» откроется во Владивостоке
02:30
Церковный календарь на август 2017 года: православные праздники и посты
01:26
Когда лучше стричь волосы в августе
00:15
До конца месяца Россию посетят более тысячи кораблей внеземной цивилизации
Август, 09 среда
23:41
Во Владивостоке завершен ремонт тепловой сети в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова
22:26
Во Владивостоке приступил к работе новый генеральный консул КНДР
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4179 (118) от 10 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Темпы не снижать, качество соблюдать
Стихия в Приморье собирает жертвы
Стражи порядка зовут на зарядку
Понаехавших стало меньше
Интуристы начали получать электронные визы для въезда в Россию
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

​Ремесла и традиции объединяет фестиваль «Кустари»

Фоторепортаж на РИА VladNews
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В начале лета уже третий год в Фокино в музее-мастерской «Жар-птица» проходит фестиваль традиционных ремесел «Кустари». Здесь собираются гончары, ткачи, кузнецы, столяры, вышивальщицы, словом, все те, кто сегодня, в наш, казалось бы, такой «гаджетный» XXI век занимается сохранением и продвижением традиционных славянских ремесел; к ним присоединяются мастера валяния и лэмпворка, корнепластики и лепки из полимерной глины, квиллинга и многих других рукоделий – в этом году более 56 мастеров приехали со всего Приморья, а также даже из Благовещенска… Сюда же приезжают представители лучших фольклорных коллективов со всего Приморья – на этот раз их было больше десятка, в том числе ансамбль «Традиция» и уличный народный театр «Петрушка».

- Мы проводим «Кустарей», держа в голове две главные цели, - сказал корреспонденту РИА VladNews Максим Христенко, организатор фестиваля (пока суд да дело, он еще и на огне успевает жарить удивительно вкусные вафли – в чугунных формах 1902 года). - В первую очередь собираются мастера, чтобы пообщаться друг с другом, посмотреть, кто что делает, поделиться секретами, узнать что-то новое… Это дает такой толчок в развитии, в стремлении совершенствоваться…

Ну и обязательно мы думаем о том, что должны пропагандировать и национальные, исконно славянские ремесла, рассказывать людям, как это важно и интересно- уметь работать руками… Важно показать: сегодня – в век компьютерных технологий – умение своими руками сделать кружку из глины, например, ценно и достойно уважения, как любое творчество.

Посетители фестиваля могли не только поучаствовать во множестве мастер-классов и попробовать свои силы в разных ремеслах, но и отведать блюда национальной русской и украинской кухонь, приобщиться к «реконструкторской» еде – уже второй год на «Кустарей» приезжают представители клубов исторической реконструкции и готовят пищу так, как это делали воины в походе в средние века – на живом огне… Детвору ждали необычные качели из XIX века – «гигантские шаги» и театр-вертеп…

А сами мастера активно общались друг с другом.

- Мы привезли образцы рукоделия, которое хранится в нашем музее, - рассказала Татьяна Сученкова, сотрудник Кавалеровского краеведческого музея. - Вот наши рушники, что вышивали мастерицы в прошлом веке, вот этот рушник прошел Первую мировую. У нас в музее собираются мастерицы, вот сейчас стала модной объемная вышивка, а вот посмотрите – дорожка, вышитая объемно еще в середине прошлого века. Вот мы и приехали – и показать себя, и посмотреть, как сейчас развиваются ремесла, возможно, чему-то новому научиться. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

comments powered by Disqus
Похожие новости
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
08:37, 05 августа 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходного дня

​Какие премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке?
07:42, 05 августа 2017 ​Какие премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке?

Обзор киноновинок недели от газеты "Владивосток"

Афиша культурных событий Приморья с 5 по 11 августа
19:27, 04 августа 2017 Афиша культурных событий Приморья с 5 по 11 августа

Что интересного ждет владивостокцев и гостей города

Во Владивостоке стартует международный фестиваль V-Rox
16:00, 04 августа 2017 Во Владивостоке стартует международный фестиваль V-Rox

Все желающие смогут увидеть прямую трансляцию концертов фестиваля

Проект «Артэтаж-монтаж» представят во Владивостоке
12:23, 04 августа 2017 Проект «Артэтаж-монтаж» представят во Владивостоке

Серия культурных событий от просветительских лекций и мастер-классов до концертов и мультимедийных шоу.

Возможность установки новых памятников обсудили на Совете по культуре и искусству в администрации Владивостока
04:35, 04 августа 2017 Возможность установки новых памятников обсудили на Совете по культуре и искусству в администрации Владивостока

Памятники устанавливаются по нескольким принципам

В администрации Владивостока обсудили предстоящие праздничные мероприятия
15:12, 03 августа 2017 В администрации Владивостока обсудили предстоящие праздничные мероприятия

Провел совещание заместитель главы администрации города Игорь Ткаченко