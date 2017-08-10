​Ремесла и традиции объединяет фестиваль «Кустари»

Фоторепортаж на РИА VladNews

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В начале лета уже третий год в Фокино в музее-мастерской «Жар-птица» проходит фестиваль традиционных ремесел «Кустари». Здесь собираются гончары, ткачи, кузнецы, столяры, вышивальщицы, словом, все те, кто сегодня, в наш, казалось бы, такой «гаджетный» XXI век занимается сохранением и продвижением традиционных славянских ремесел; к ним присоединяются мастера валяния и лэмпворка, корнепластики и лепки из полимерной глины, квиллинга и многих других рукоделий – в этом году более 56 мастеров приехали со всего Приморья, а также даже из Благовещенска… Сюда же приезжают представители лучших фольклорных коллективов со всего Приморья – на этот раз их было больше десятка, в том числе ансамбль «Традиция» и уличный народный театр «Петрушка».

- Мы проводим «Кустарей», держа в голове две главные цели, - сказал корреспонденту РИА VladNews Максим Христенко, организатор фестиваля (пока суд да дело, он еще и на огне успевает жарить удивительно вкусные вафли – в чугунных формах 1902 года). - В первую очередь собираются мастера, чтобы пообщаться друг с другом, посмотреть, кто что делает, поделиться секретами, узнать что-то новое… Это дает такой толчок в развитии, в стремлении совершенствоваться…

Ну и обязательно мы думаем о том, что должны пропагандировать и национальные, исконно славянские ремесла, рассказывать людям, как это важно и интересно- уметь работать руками… Важно показать: сегодня – в век компьютерных технологий – умение своими руками сделать кружку из глины, например, ценно и достойно уважения, как любое творчество.

Посетители фестиваля могли не только поучаствовать во множестве мастер-классов и попробовать свои силы в разных ремеслах, но и отведать блюда национальной русской и украинской кухонь, приобщиться к «реконструкторской» еде – уже второй год на «Кустарей» приезжают представители клубов исторической реконструкции и готовят пищу так, как это делали воины в походе в средние века – на живом огне… Детвору ждали необычные качели из XIX века – «гигантские шаги» и театр-вертеп…

А сами мастера активно общались друг с другом.

- Мы привезли образцы рукоделия, которое хранится в нашем музее, - рассказала Татьяна Сученкова, сотрудник Кавалеровского краеведческого музея. - Вот наши рушники, что вышивали мастерицы в прошлом веке, вот этот рушник прошел Первую мировую. У нас в музее собираются мастерицы, вот сейчас стала модной объемная вышивка, а вот посмотрите – дорожка, вышитая объемно еще в середине прошлого века. Вот мы и приехали – и показать себя, и посмотреть, как сейчас развиваются ремесла, возможно, чему-то новому научиться.