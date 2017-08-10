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Неизвестный похитил у пенсионера 700 тысяч рублей в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 80-летнего мужчины, который рассказал, что на кладбище в поселке Ливадия неизвестный, применив силу, открыто похитил у него деньги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 700 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно передана всем наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 34-летнего ранее судимого за совершение корыстно-насильственных преступлений местного жителя, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, в крупном размере».

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