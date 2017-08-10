Женщина оказалась в больнице в результате ДТП в Приморье

В настоящее время по данному факту проводится проверка

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о серьезном ДТП в районе села Кипарисово Надеждинского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

Установлено, что 51-летний житель Уссурийска - водитель автомашины Mitsubishi Chariot, двигаясь в сторону Владивостока, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства на проезжую часть.

В результате автоаварии травмы получила 51-летняя пассажирка автомашины. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой.

Полицейскими установлено, что стаж водителя Mitsubishi составляет 33 года. В 2017 году мужчина привлекался к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.