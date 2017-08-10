В районе известного владивостокского пляжа произошло лобовое ДТП

По данному факту полиция проводит проверку

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия был направлен наряд дорожно-патрульной службы и бригада скорой помощи.

Установлено, что 28-летний водитель автомашины Ford Escape, двигаясь со стороны бухты Лазурная во Владивосток, не справился с управлением транспортного средства. В результате автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной такси Toyota Ractis.

В результате происшествия механические повреждения получили обе автомашины. В автомашине Toyota 45-летний водитель и четверо пассажиров получили ушибы и ссадины.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.