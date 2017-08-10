Во Владивостоке пропал 82-летний пенсионер

Волонтеры просят помощи

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пропал Савельев Дмитрий Григорьевич, 1935 г.р, сообщает РИА VladNews.

8 августа мужчина ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По предварительным данным, пропавший может находиться в районе Второй речки.

Приметы: на вид 80 лет, рост 160-185 см., нормального телосложения, глаза карие, волосы седые коротко стрижены.

Был одет: кепка х/б с козырьком белого цвета, безрукавка с карманами серого цвета, футболка болотного цвета слева карман, брюки х/б серого (с оттенком хаки), туфли тряпичные горчичного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Дмитрия Григорьевича,

просим позвонить по телефонам:

8 (423) 232 – 05 - 34, 232 – 05 - 26 или 02– полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com