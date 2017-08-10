На улице Светланской бригады рабочих укладывают брусчатку на тротуаре

Заменено порядка 500 метров тротуарной брусчатки

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжаются масштабные работы по комплексному ремонту городских улиц в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ремонтные работы ведутся на семи улицах краевого центра.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на улице Светланской заменено порядка 500 метров тротуарной брусчатки. Подрядной организации рекомендовано увеличить количество бригад и вести работы параллельно на нескольких участках.

Стоит отметить, что предварительно дорожные рабочие провели работы по восстановлению бордюров, демонтировали старое покрытие на тротуаре и подготовили основание для укладки новой брусчатки.

В минувшие выходные, после небольшого простоя, работы на улице Светланской продолжились. Возобновление ремонтных работ проконтролировал исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.