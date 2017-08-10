Во Владивостоке сегодня утром дождь

. В крае переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 августа, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха +19...+30 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность,утром местами морось. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха +21...+23 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +25...+27 °C.



В Находке облачно, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.