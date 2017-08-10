Ученые назвали золото продуктом деятельности черных дыр

Данный процесс приводит к появлению тяжелых химических элементов

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Сотрудники Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего сделали неожиданное заключение по итогам исследования - крошечные черные дыры могут проникать внутрь нейтронных звезд и подобно паразитам поглощать их вещество. Примечательно, что данный процесс приводит к появлению тяжелых химических элементов, к примеру, платины, золота и урана, сообщается в статье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Пространство на ранних этапах эволюции Вселенной было заполнено гелием и водородом. Из этих веществ образовались первые звезды, а в их недрах синтезировались более тяжелые химические элементы, такие как железо и прочие. Атомы с большим порядковым номером образовываться могут лишь при катастрофических событиях, таких как слияние двух нейтронных звезд.



Американские исследователи предложили новый механизм формирования тяжелых химических элементов с участием мелких черных дыр (гипотетические объекты, предположительно возникшие как побочный продукт Большого взрыва). По мнению ученых, маленькие черные дыры могут составлять некоторую долю темной материи и, если они попадут внутрь нейтронной звезды, последует выброс материала, богатого нейтронами. Астрофизики полагают, что такой сценарий может объяснить обилие тяжелых элементов, наблюдаемое во Вселенной.



Специалисты утверждают, что их гипотезу подтверждает тот факт, что в центрах галактик, где черных дыр должно быть много, мало нейтронных звезд. Более того, процесс пожирания нейронных звезд должен сопровождаться выбросами излучения, предположительно являющимися причиной появления быстрых радиовсплесков.