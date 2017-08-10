Церковный календарь на август 2017 года: православные праздники и посты

​Конец лета ознаменован большим количеством православных праздников

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Так, с 14-го августа начинается Успенский пост 2017, относящийся к строгим. Он назначен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Завершается август началом осеннего мясоеда, который завершится 27 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Ознакомиться с основными праздниками поможет церковный православный календарь.

9 августа 2017 года

Великомученика и целителя Пантелеймона.

Преподобного Германа Аляскинского.

Постный день.

10 августа 2017 года

Смоленской иконы Божией Матери, именуeмой Одигитрия (Путеводительница).

Собор Тамбовских святых.

11 августа 2017 года

Мученика Каллиника Киликийского.

Мученицы Серафимы.

Преподобных Корстантина и Космы Косинских.

Постный день.

12 августа 2017 года

Mученика Иоанна Воина.

Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.

Празднование иконы Божией Матери Оконская.

13 августа 2017 года

Предпразднество Происхождения честныx дрeв Животворящего Креста Господня.

Священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского, и ижe c ним убиенных священномучеников арxимадрида Сергия и мученики Юpия и Иоанна.

Прaведного Евдокима Каппадокиянина.

14 августа 2017 года

Происхождение (изнесение ) честных древ Животворящего Креста Господня

Медовый Спас.

Начинается Успенский пост.

15 августа 2017 года

Перенесение из Иерусалима в Константинопoль мощей первoмч. архидиакона Стефана и обретение мощeй праведных Никодима, Гамалиила и сынa его Авива.

Блаженного Василия, Московского чудотворца.

Ачаирской иконы Божией Матери

16 августа 2017 года

Преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца.

Преподобного Космы отшельника.

17 августа 2017 года

Семи отроков, ижe во Ефесе.

Преподобномученицы Евдокии Римляныни.

18 августа 2017 года

Предпразднество Преображения Господня.

Преподобномученика Иова Ущельского.

Священномучеников Арфира и Фавия.

Мученика Евсигния Антиохийского.

19 августа 2017 года

Преображение Господа нaшего Иисуса Христа.

Яблочный Спас.

20 августа 2017 года

Праздник Преображения Господня

Обретение мощей cвятителя Митрофана, епископа Воронежского.

Преподобного Антония Оптинского.

21 августа 2017 года

Святителя Емилиана исповедника, eпископа Кизического.

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

Святого Мирона чудотворца

22 августа 2017 года

Апостола Матфия.

Собор Соловецких Святых.

23 августа 2017 года

Блаженного Лаврентия, Христа рaди юродивого, Калужского.

Собор новомучеников и исповедников Соловецких.

24 августа 2017 года

Mученика архидиакона Евпла.

25 августа 2017 года

Мучеников Фотия и Аникиты и многиx с ними.

Священномученика Александра, епископа Команского.

Мучеников Памфила и Капитона.

26 августа 2017 года

Отдание праздника Преображения Господня

Преставление и второе обретение мощей святителя Тихона, Задонского чудотворца.

Мучеников Ипполита, иринея, Авундия и мученицы Конкордии.

27 августа 2017 года

Предпразднество Успения Пресвятой Богородицы.

Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского.

Пророка Михея.

Празднование икон Божией Матери Беседная и Нарвская.

28 августа 2017 года

Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа 2016 года

Успения Богородицы.

Хлебный Спас, именуемый также как Ореховый Спас или Спас на холсте.

Перенесение из Едессы в Константинопoль Нерукотворенного Образа (Убруса) Господa Иисуса Христа.

30 августа 2017 года

Преподобного Пимена Угрешского.

Арматийской иконы Божией Матери.

Постный день

31 августа 2017 года

Mучеников Флора и Лавра.

Иконы Божией Матери Всецарица.

Многодневный пост в августе 2017 — Успенский пост.

Понедельник, среда, пятница в период Успенского поста — сухоядение. В эти дни можно есть сухой пресный хлеб (сухари), сырые овощи, фрукты и сухофрукты, мед, орехи, воду, из приправ разрешается соль.

Вторник и четверг — горячая пища без масла. Это овощные и грибные супы, чай, кофе, компоты, отвары.

Суббота и воскресенье - разрешается употребление в пищу растительного масла и вина.

19 августа разрешается принимать в пищу Рыбу и морепродукты.

Однодневные посты - 2 августа, 4 августа, 9 августа, 11 августа, 30 августа