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Во Владивостоке задержана крупная партия контрабандных замков

Вес незадекларированного товара составил почти полтонны
Фото: ДВТУ Фото: ДВТУ
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Во владивостокском рыбном морском порту в ходе проведения таможенного досмотра контейнера был обнаружен незадекларированный товар - почти 10 тысяч импортных замков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВТУ. Установлено, что вместо указанных в декларации 9 тысяч комплектов металлических ручек-защелок находятся 9 тысяч цилиндрических сердечников для дверного замка в комплекте с ключами. Общий вес товара составил 427 килограмм.

По данному факту в отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

Для фирм данной статьей предусмотрен штраф в размере от половины до двукратной стоимости товаров с возможной их конфискацией. Должностное лицо отделается штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Стоимость незадекларированного товара устанавливается.

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