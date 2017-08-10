Когда лучше стричь волосы в августе

Лунный календарь стрижек

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

Ухоженные и здоровые волосы – это мечта многих женщин. О том, что здоровье их волос и внешний вид, зависит от манипуляций, сделанных в определенные фазы Луны. Поэтому женщины, записываясь к парикмахеру, часто планируют дни посещения в соответствии с лунным календарем стрижек, выбирая наиболее благоприятные дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В августе удачными днями для стрижек будут такие: 2-3, 6, 10, 12, 19, 25, 28 и 31 число. Но есть и дни, когда все же лучше избегать манипуляций с волосами. В августе 2017 это: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 и 27 числа.



10 августа, Луна в Рыбах: День благоприятный для стрижки. Стрижка в этот день продлит жизнь.

11 августа, Луна в Овне: В этот день по возможности следует избегать манипуляций с волосами. Результат стрижки и окрашивания может быть очень неожиданным.

12 августа, Луна в Овне: Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стрижка подарит красоту и благополучие. Удачными оттенками для окраски будут светлые и рыжие.

13 августа, Луна в Овне: Нейтральный день для стрижки и окрашивания волос. Но лучше выбирать натуральные оттенки.

14 августа, Луна в Тельце: Стрижка и окрашивание в этот день не рекомендуются.

15 августа, Луна в Тельце: День не подходит для окрашивания волос и стрижки. Стрижка в этот день может вызвать проблемы со здоровьем.

16 августа, Луна в Близнецах: Очень плохой день для стрижки и окрашивания. Могут возникнуть проблемы со здоровьем.

17 августа, Луна в Близнецах: Очень плохой день для стрижки. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Лучше в этот день отказаться и от окрашивания волос.

18 августа, Луна в Раке: Стрижка в этот день может привлечь депрессию.

19 августа, Луна в Рак: Благоприятный день для окрашивания волос. Положительную энергетику принесет радикальная смена имиджа.

20 августа, Луна во Льве: Благоприятный день для стрижки волос, а вот красить волосы в этот день не стоит.

21 августа, Луна во Льве: Лучше не состригать волосы в этот день, чтобы не спровоцировать финансовые трудности.

22 августа, Луна в Деве: Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос, можно потерять положительную энергию, столкнуться с финансовыми проблемами.

23 августа, Луна в Деве: Неблагоприятный день для стрижки. Стрижка в этот день привлечет негативную энергетику.

24 августа, Луна в Весах: Неблагоприятный день для стрижки и окраски волос.

25 августа, Луна в Весах: Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стрижка способствует приобретениям и богатству. Удачный день для осветления волос.

26 августа, Луна в Скорпионе: Стрижка в этот день способствует оздоровлению организма, избавляет от негатива. А вот окрашивания волос в этот день лучше отказаться.

27 августа, Луна в Скорпионе: Крайне неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Могут возникнуть проблемы со здоровьем и на работе.

28 августа, Луна в Скорпионе: Очень благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стрижка в этот день привлечет здоровье и долголетие.

29 августа, Луна в Стрельце: Неблагоприятный день для стрижки, окрашивания и других манипуляций с волосами. Можно привлечь болезнь.

30 августа, Луна в Стрельце: Неблагоприятный день для стрижки волос. Может ухудшиться здоровье.

31 августа, Луна в Козероге: Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Удачу привлечет окрашивание волос в медные оттенки.