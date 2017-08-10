Во Владивостоке стартует первенство по бейсболу

Начало игр ежедневно в 11 часов

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

С 10 по 15 августа на стадионе «Строитель» (проспект 100-летия Владивостока, 30д) пройдет первенство города по бейсболу. Организаторами соревнований выступили администрация Владивостока, городская федерация бейсбола и бейсбольный клуб «Тигры», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «бейсбол» в целях его популяризации, пропаганды активного и здорового образа жизни, повышения уровня мастерства спортсменов, выявления сильнейших команд и формирования сборных команд города для участия в краевых соревнованиях.

Начало игр ежедневно в 11 часов.