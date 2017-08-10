Шесть дней осталось до завершения приема заявок на участие в V городском турнире по дворовому футболу

По традиции команды, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат кубки, медали, а также памятные призы

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Меньше недели осталось до окончания приема заявок на участие в V городском турнире по дворовому футболу среди подростковых команд. Юноши и девушки могут заявить свою команду на соревнования до 14 августа включительно. Как отметили организаторы – МКУ «Молодежный ресурсный центр» и управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока – подростки активно интересуются соревнованиями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«На сегодняшний день прислано 15 заявок, – отметил директор Молодежного ресурсного центра Андрей Волков. – В этом году появились смешанные команды, в составе которых играют девушки».

Организаторы советуют подросткам не откладывать подачу заявок на последний день и быть внимательными при оформлении заявки. Бланк заявки прикреплен к новости, его необходимо отправить на электронный адрес turnir@mrc-vlad.ru.

Организаторы напоминают: участие капитанов команд в жеребьевке обязательно. Она состоится 17 августа в 15 часов в молодежном клубе МРЦ «Антресоль» (Океанский проспект, 99-76).

Розыгрыш летнего футбольного кубка среди дворовых подростковых команд состоится с 21 по 25 августа на стадионах школ № 61 (ул. Бородинская, 27) и № 59 (ул. Терешковой, 25). Стать участниками турнира могут футболисты двух возрастных групп: старшей – 2000-2001 годов рождения и младшей – 2002 года рождения и младше. Состав команды: 6 полевых игроков и 1 вратарь, 4 запасных. К участию в турнире допускаются команды меньшего состава, но не менее 7 игроков.

По традиции команды, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат кубки, медали, а также памятные призы. Кроме того, специальные призы от организаторов получат и юные футболисты, победившие в индивидуальных номинациях «Лучший бомбардир» и «Лучший вратарь». Свои подарки ребятам приготовил и официальный партнер турнира – батутный парк JumpTown.

Подробную информацию об условиях участия в турнире можно получить по телефонам: 222-22-94, 8914-334-36-55 (Чеботарев Игорь Андреевич), 8964-431-84-02 (Докучаев Павел Владимирович.