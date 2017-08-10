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Общество

До конца месяца Россию посетят более тысячи кораблей внеземной цивилизации

Лунное затмение 7 августа: сотни НЛО пролетели над нашей планетой
Фото: из сети Интернет Фото: из сети Интернет
Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В ночь на 7 августа состоялось лунное затмение, во время которого специалисты в области уфологии видели сотни неопознанных летающих объектов, которые посетили Землю. Уфологи заявили о появлении НЛО в России, Канаде и США, сообщает РИА VladNews 


Как говорят эксперты, НЛО активны только в отсутствие лунного света. По словам специалистов, появившиеся объекты отличались друг от друга и имели разную форму: сферу, куб и спирали.

Уфологи уверены, что до конца месяца нашу планету посетят более тысячи кораблей внеземной цивилизации. Присутствие инопланетных существ обычно фиксируют во время солнечного и лунного затмений.

Между тем, в Сети появились пользователи, которые видели, как НЛО на несколько минут зависли рядом с границей лунного диска.

Как полагают ученые, полеты инопланетян над Землей были спровоцированы кровавой Луной. Предположительно, сниженное излучение ультрафиолета от солнечного света позволило инопланетянам полетать над Землей определенное время.

Кроме того, ученые уверяют, что затмение не оказало никакого влияния на людей. Однако человечество могло ощутить нехватку света, исходящего от Луны и Солнца.

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