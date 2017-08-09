Тайфун «Нору 2017» в Японии: два человека погибли, более 40 пострадали

В некоторых районах в течение суток может выпасть до 400 мм осадков

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Последние новости о тайфуне «Нору 2017». Как минимум 42 человека пострадали в результате порывистого ветра и паводков, вызванных обрушившимся на Японию мощным тайфуном «Нору». Также известно о двух жертвах непогоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По данным Главного метеорологического агентства Японии, днем 7 августа циклон обрушился на побережье префектуры Вакаяма на главном японском острове Хонсю. Давление в центре тайфуна составляет 982 гектопаскаля, а скорость ветра в центре достигает 23 м/с, в то же время порывы ветра — до 35. Циклон продвигается на северо-северо-восток со скоростью 23 км/ч.



Известно, что прохождение тайфуна будет сопровождаться сильными порывами ветра и ливневыми дождями. Ожидается, что в некоторых районах в течение суток может выпасть до 400 мм осадков. Высота волн в ряде регионов будет достигать 7-8 метров, поэтому специалисты рекомендуют людям не выходить в море и не приближаться к берегу.



Напомним, что в прошлые выходные тайфун обрушился на острова Амами, Танэгасима, Якусима. Синоптики рассказали, что ливень такой интенсивности случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 м/с.