А средний доход приморцев вырос - на 4 тысячи рублей

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Установленный постановлением региональной администрации от 31 июля 2017 года, прожиточный минимум продолжает падать в Приморье. Так, за II квартал 2017 года в среднем на душу населения по краю он составил 12 521 рубль, в том числе: для трудоспособного населения - 13 191 рубль, пенсионеров - 10 024, детей (до 15 лет включительно) - 13 553 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Среднедушевой денежный доход населения за минувший квартал, по экспертной оценке, достиг 33 976 рублей в месяц, что составляет 2,7 прожиточных минимума - и на 4 тысячи больше, чем по итогам I квартала этого года.