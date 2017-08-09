Во Владивостоке за день произошло более 70 аварий

Всего за вторник в приморской столице зарегистрировано более 300 нарушений ПДД

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы в минувший вторник нарушили ПДД 311 раз; в 71 случае нарушения вызвали ДТП (43 с материальным ущербом, 11 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 42 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 16 случаям пьяной езды, 16 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 13 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 57 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили восемь автомобилей любителей быстрой езды.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 73 пешеходов, 20 водителей автобусов и 6 таксистов.