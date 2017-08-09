Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора 17:28, 09 августа Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора
Владивостокцев ждут жаркие выходные 17:17, 09 августа Владивостокцев ждут жаркие выходные
Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре 17:08, 09 августа Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
Новостная лента
Август, 09 среда
19:14
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
19:14
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
19:14
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
18:36
Тайфун «Нору 2017» в Японии: два человека погибли, более 40 пострадали
17:59
Приморцы рассказали, какие пляжи в регионе самые лучшие
17:50
Во Владивостоке за день произошло более 70 аварий Эксклюзив
17:39
Сергей Качаев: Контраст уровня жизни населения ДФО опасен для национальной безопасности
17:28
Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора
17:17
Владивостокцев ждут жаркие выходные
17:08
Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
16:56
Онлайн-торговля алкоголем попала под запрет
16:47
Средиземноморская диета эффективна только для богатых, - ученые
16:35
Во Владивостоке проходит ревизия отелей для ВЭФ
16:24
В администрации Владивостока прошло заседание антитеррористической комиссии
16:13
Старые морские деликатесы арестованы в Приморье
16:02
Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?
15:50
Дожди в Приморье прекратятся в четверг
15:42
Приморской наркоторговке грозит прожить в колонии до 70 лет Фото
15:34
Режим ЧС введен еще в одном районе Приморья
15:23
Иномарка размоталась об столб во Владивостоке
15:11
Прокуратура Приморья рассказала о надежном способе сэкономить на установке счетчиков
15:01
В Хасанском районе погибла пенсионерка во время стихии
14:50
Краевой суд решит судьбу вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова
14:39
​Рубль избавится от долларовой зависимости
14:32
Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье Видео
14:17
Риск паводка сохраняется в Приморье
14:04
Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год
13:57
Военные четырех стран схватились во Владивостоке
13:46
Полицейские Приморья изъяли 700 граммов гашиша
13:42
Радио «Лемма» устроит для своих слушателей незабываемые покатушки
13:33
Три четверти владивостокцев оказались любителями фильмов и сериалов
13:22
Владивосток ждет массовое отключение от горячего водоснабжения
13:11
Приморский наркоман задержан в аэропорту Хабаровска
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4178 (117) от 09 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье и тайфун: все те же грабли
Последняя битва гигантов
Выковать гвоздь под свежие вареники
Где еще, кроме V-ROX?
Путин считает давление на бизнес избыточным
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Во Владивостоке за день произошло более 70 аварий

Всего за вторник в приморской столице зарегистрировано более 300 нарушений ПДД
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы в минувший вторник нарушили ПДД 311 раз; в 71 случае нарушения вызвали ДТП (43 с материальным ущербом, 11 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 42 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 16 случаям пьяной езды, 16 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 13 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 57 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили восемь автомобилей любителей быстрой езды.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 73 пешеходов, 20 водителей автобусов и 6 таксистов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокцев ждут жаркие выходные
17:17, 09 августа 2017 Владивостокцев ждут жаркие выходные

Ночи будут прохладными

Онлайн-торговля алкоголем попала под запрет
16:56, 09 августа 2017 Онлайн-торговля алкоголем попала под запрет

В федеральном законодательстве РФ появились существенные изменения

В администрации Владивостока прошло заседание антитеррористической комиссии
16:24, 09 августа 2017 В администрации Владивостока прошло заседание антитеррористической комиссии

Докладчики рассказали о технической оснащенности объектов

Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?
16:02, 09 августа 2017 Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?

Официальная статистика по региону, сравнение цен

Дожди в Приморье прекратятся в четверг
15:50, 09 августа 2017 Дожди в Приморье прекратятся в четверг

Дневная температура без существенных изменений: +24…+30 °С

Режим ЧС введен еще в одном районе Приморья
15:34, 09 августа 2017 Режим ЧС введен еще в одном районе Приморья

Есть угроза размыва железнодорожных путей

Прокуратура Приморья рассказала о надежном способе сэкономить на установке счетчиков
15:11, 09 августа 2017 Прокуратура Приморья рассказала о надежном способе сэкономить на установке счетчиков

В Жилищном кодексе РФ появились соответствующие изменения