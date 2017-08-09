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Общество

Во Владивостоке завершен ремонт тепловой сети в районе улиц 3-й Строительной и Новожилова

В настоящее время специалисты выполняют отсыпку щебеночного основания
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Во Владивостоке по заказу администрации города капитально отремонтирована теплотрасса, проходящая от ул. 3-я Строительная, 19 до ул. Новожилова, 33. Теперь 22 жилых многоквартирных дома, госпиталь для ветеранов войн и Морской технологический колледж обеспечены новыми качественными сетями для снабжения теплом и горячей водой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Эта теплосеть 1982 года постройки. На ней регулярно фиксировались локальные повреждения, и специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» вынуждены были вести на объекте многочисленные аварийные ремонтные работы. Сейчас здесь вместо старой изношенной теплотрассы уложены новые трубы с антикоррозийным покрытием.

В настоящее время специалисты выполняют отсыпку щебеночного основания, уже на следующей неделе приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.

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