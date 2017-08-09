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Онлайн-торговля алкоголем попала под запрет

В федеральном законодательстве РФ появились существенные изменения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Департамент лицензирования и торговли Приморья сообщает: отныне запрещена розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции с использованием торговых автоматов, продажа и реклама алкоголя в интернете, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. «Также запрещена розничная продажа непищевых настоек и спиртосодержащих лекарств», - сообщили специалисты. Кроме того, теперь за неуплату штрафа за нарушение оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции могут аннулировать лицензию.

Отметим, что работа по пресечению безлицензионной продажи алкогольной продукции в Приморье находится на контроле вице-губернатора Дениса Бочкарева.

О фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции жители края могут обратиться по телефону: 8(423) 22-15-806. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Также граждане могут использовать сайт Росалкогольрегилирования, раздел «Общественный контроль».

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