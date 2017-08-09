На Народном проспекте во Владивостоке устанавливают бордюры

В 2017 году отремонтируют порядка 13 километров дорог

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Комплексный ремонт дорог продолжается во Владивостоке в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Один из семи объектов - Народный проспект. Вчера, 8 августа, до позднего вечера подрядная организация вела подготовку основания и установку бортового камня, фрезерование старого дорожного покрытия. Одновременно ведется устройство щебеночного основания для асфальтирования пешеходной зоны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Напомним, на Народном проспекте уже полностью демонтированы трамвайные пути, завершена укладка на месте рельсов дорожного основания и нижнего слоя асфальтобетона. Качество работ находится под постоянным контролем: проводится проверка коэффициента уплотнения щебеночного основания и лабораторный контроль кернов (образцов уложенного асфальтобетонного покрытия).

В ближайшее время рабочие приступят к замене люков и решеток инженерных сетей. Продолжится установка бордюра, при этом в местах пешеходных переходов бортовой камень устанавливается с понижением.

На завершающей стадии по всей ширине дороги будет уложен слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, выполнено благоустройство территории. Общая протяженность ремонтируемого участка – 1,5 км.

Напомним, что в ходе реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" во Владивостоке в 2017 году отремонтируют порядка 13 километров дорог (будет заасфальтировано около 170 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона, заменено порядка 30 тысяч бордюров). Главная задача - обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улицах города.