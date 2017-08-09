Во Владивостоке проходит ревизия отелей для ВЭФ

Как оказалось, замечания есть ко всем уже проверенным гостиницам

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Специальная рабочая группа под руководством вице-губернатора края Евгения Полянского проинспектировала трехзвездочный гостиничный комплекс «Меридиан», апарт-отель «Sunrise» и трехзвездочную гостиницу «Сибирское подворье», в которых будут жить гости и участники третьего Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители администрации края, Роспотребнадзора и МЧС региона, общества инвалидов, гостиничной ассоциации и отраслевого общественного экспертного совета проверяет готовность гостиниц к приему российских и иностранных гостей.

«Всего во Владивостоке 24 гостиницы, которые заключили соглашение с оператором ВЭФ-2017 – фондом “Росконгресс”. На сегодняшний день проверено уже больше половины гостиниц», – отметил Евгений Полянский.

Критерии оценки отелей включают в себя наличие англоговорящего персонала, возможность получения раннего завтрака, обеспеченность доступной средой, укомплектованность номеров банными принадлежностями, кондиционером, телевидением с каналами на разных языках, папкой гостя ВЭФ-2017 с необходимой информацией о программе форума и “гостевыми” сведениями о Владивостоке, а также другие условия.

«Если говорить в целом, то замечания есть ко всем гостиницам, но эти замечания операционные – где-то сдвинуть графики работы мест питания, где-то добавить банные принадлежности. Крупных же недостатков в подготовке гостиниц не выявлено - но и те, которые установлены, в ближайшее время будут исправлены», – отметил Евгений Полянский.

Вице-губернатор подчеркнул, что в крае делается всё возможное, чтобы обеспечить комфортные условия проживания гостей ВЭФ

Отметим, на данный момент во Владивостоке работают более 100 гостиниц. Все они будут максимально востребованы в период проведения ВЭФ-2017, уверен директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

«Помимо непосредственно участников форума в регион приедет и обслуживающий персонал, который будет работать на ВЭФ. Кроме того, в эти дни ожидается большое количество представителей российских и зарубежных компаний, которые намерены принять участие в сопутствующих мероприятиях в рамках ВЭФ. Поэтому количество и стоимость гостиничных номеров во Владивостоке будет иметь большое значение», – сообщил глава департамента.

Добавим, ежегодно в крае проводится колоссальная работа по подготовке к приему на своей территории участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям.

Напомним, в прошлом году на ВЭФ было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат первого форума и составила около 200 миллиардов рублей.