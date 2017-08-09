Выставка «Душа удэге» откроется во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, четверг, 10 августа , РИА Vladnews.

В четверг, 10 августа, во Владивостоке состоится открытие выставки «Душа удэге». Экспозиция развернётся в здании краевого отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14а). Торжественная церемония открытия пройдёт в 17 часов. Вернисаж приурочен к Году особо охраняемых природных территорий в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Гости мероприятия увидят порядка 60 работ заслуженного художника Ивана Дункая, выполненные в разных техниках – графика, живопись, иллюстрация, а также деревянные скульптуры Владимира Бойко и предметы национального ремесла Раисы Андрейцевой.

Выставка «Душа удэге» будет работать до 28 августа. Вход свободный