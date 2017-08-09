Владивостокцев ждут жаркие выходные 17:17, 09 августа Владивостокцев ждут жаркие выходные
Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре 17:08, 09 августа Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
Дожди в Приморье прекратятся в четверг 15:50, 09 августа Дожди в Приморье прекратятся в четверг
Новостная лента
Август, 09 среда
17:43
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
17:43
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
17:43
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
17:39
Сергей Качаев: Контраст уровня жизни населения ДФО опасен для национальной безопасности
17:28
Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора
17:17
Владивостокцев ждут жаркие выходные
17:08
Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
16:56
Онлайн-торговля алкоголем попала под запрет
16:47
Средиземноморская диета эффективна только для богатых, - ученые
16:35
Во Владивостоке проходит ревизия отелей для ВЭФ
16:24
В администрации Владивостока прошло заседание антитеррористической комиссии
16:13
Старые морские деликатесы арестованы в Приморье
16:02
Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?
15:50
Дожди в Приморье прекратятся в четверг
15:42
Приморской наркоторговке грозит прожить в колонии до 70 лет Фото
15:34
Режим ЧС введен еще в одном районе Приморья
15:23
Иномарка размоталась об столб во Владивостоке
15:11
Прокуратура Приморья рассказала о надежном способе сэкономить на установке счетчиков
15:01
В Хасанском районе погибла пенсионерка во время стихии
14:50
Краевой суд решит судьбу вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова
14:39
​Рубль избавится от долларовой зависимости
14:32
Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье Видео
14:17
Риск паводка сохраняется в Приморье
14:04
Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год
13:57
Военные четырех стран схватились во Владивостоке
13:46
Полицейские Приморья изъяли 700 граммов гашиша
13:42
Радио «Лемма» устроит для своих слушателей незабываемые покатушки
13:33
Три четверти владивостокцев оказались любителями фильмов и сериалов
13:22
Владивосток ждет массовое отключение от горячего водоснабжения
13:11
Приморский наркоман задержан в аэропорту Хабаровска
12:59
Большегруз перекрыл объездную трассу Владивостока
12:50
Определились победители первой недели конкурса #отдыхайсреми Фото
12:45
Амурский тигр отправился в путешествие по миру Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4178 (117) от 09 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье и тайфун: все те же грабли
Последняя битва гигантов
Выковать гвоздь под свежие вареники
Где еще, кроме V-ROX?
Путин считает давление на бизнес избыточным
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Старые морские деликатесы арестованы в Приморье

Предприниматель ответит сразу по нескольким статьям
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, торгующего морепродуктами в одном из торговых центров города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Основанием послужило поступившее сообщение анонимного заявителя о реализации предпринимателем морепродуктов с нарушением ветеринарного законодательства, которое может повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей. На витрине и в холодильнике находились морепродукты стоимостью от 500 до 2000 рублей за килограмм. Проверка показала, что полцентнера гребешков, осьминогов, краба-волосатика, и мяса краба хранились и реализовывались без маркировки производителя и документов, подтверждающих прослеживаемость пищевой продукции. А срок годности части деликатесов истек больше года назад (1 июля 2016 года). Общая масса продуктов составила около 60 килограмм. Сотрудниками управления было составлено сразу несколько административных протоколов. Опасные морепродукты будут уничтожены за счет владельца, также ему грозит штраф до 35 тысяч рублей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморской наркоторговке грозит прожить в колонии до 70 лет
15:42, 09 августа 2017 Приморской наркоторговке грозит прожить в колонии до 70 лет

У женщины была обнаружена крупная партия "скорости"

Иномарка размоталась об столб во Владивостоке
15:23, 09 августа 2017 Иномарка размоталась об столб во Владивостоке

Подробности данного происшествия устанавливаются

В Хасанском районе погибла пенсионерка во время стихии
15:01, 09 августа 2017 В Хасанском районе погибла пенсионерка во время стихии

Спасатели продолжают поиск тела женщины

Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье
14:32, 09 августа 2017 Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье

Очевидцы оказали необходимую медицинскую помощь водительнице

Риск паводка сохраняется в Приморье
14:17, 09 августа 2017 Риск паводка сохраняется в Приморье

Значительные затопления в крае наблюдаются до сих пор

Полицейские Приморья изъяли 700 граммов гашиша
13:46, 09 августа 2017 Полицейские Приморья изъяли 700 граммов гашиша

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Приморский наркоман задержан в аэропорту Хабаровска
13:11, 09 августа 2017 Приморский наркоман задержан в аэропорту Хабаровска

Мужчина запасся наркотиками для вахтовой работы