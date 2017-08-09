В городе Находка Приморского края проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, торгующего морепродуктами в одном из торговых центров города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона. Основанием послужило поступившее сообщение анонимного заявителя о реализации предпринимателем морепродуктов с нарушением ветеринарного законодательства, которое может повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей. На витрине и в холодильнике находились морепродукты стоимостью от 500 до 2000 рублей за килограмм. Проверка показала, что полцентнера гребешков, осьминогов, краба-волосатика, и мяса краба хранились и реализовывались без маркировки производителя и документов, подтверждающих прослеживаемость пищевой продукции. А срок годности части деликатесов истек больше года назад (1 июля 2016 года). Общая масса продуктов составила около 60 килограмм. Сотрудниками управления было составлено сразу несколько административных протоколов. Опасные морепродукты будут уничтожены за счет владельца, также ему грозит штраф до 35 тысяч рублей.
Старые морские деликатесы арестованы в Приморье
Предприниматель ответит сразу по нескольким статьямВладивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.
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