В администрации Владивостока прошло заседание антитеррористической комиссии

Докладчики рассказали о технической оснащенности объектов

Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В среду, 8 августа, во Владивостоке состоялось третье в 2017 году заседание городской антитеррористической комиссии. Совещание провел заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы города Константин Лобода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Руководители органов администрации Владивостока, представители УФСБ, Росгвардии, УМВД по Владивостоку и других ведомств обсудили вопросы реализации антитеррористических мер безопасности ряда объектов с массовым пребыванием людей, мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма, и дополнительные меры безопасности на массовых мероприятиях в сентябре.

Согласно докладам приглашенных представителей предприятий с массовым пребыванием людей, работа по обеспечению комплексной безопасности ведётся в постоянном режиме. Докладчики рассказали о технической оснащенности объектов и о конкретных мероприятиях, способствующих противодействию террористической угрозе и усилению безопасности.

«Доступ к нашему зданию осуществляется через контрольно-пропускной пункт с автоматическим шлагбаумом, – рассказал представитель гостиницы «Экватор» Сергей Попов. – Организовано сменное несение службы дежурными по КПП. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. С персоналом гостиницы пройдет дополнительная работа по обеспечению безопасности. В здании отеля будет размещена наглядная информация по антитеррористической защищенности и эвакуации при чрезвычайных ситуациях».

О том, какие меры безопасности предприняты в гостинице «Меридиан», отчитался начальник ее службы безопасности Павел Веретельников

«Гостиница оснащена специальным оборудованием, камерами видеонаблюдения и металлоискателями, – рассказал он. – Охранники прошли дополнительную подготовку по антитеррористической безопасности. Помимо этого, охрана ежедневно проходит инструктаж по антинаркотической защищенности и мерам по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Комиссия приняла к сведению информацию докладчиков и дала рекомендации продолжить работу в данном направлении.

Вторым вопросом заседания стало обсуждение мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма.

«Профилактическая работа органов администрации города по противодействию идеологии терроризма и экстремизма осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на территории Владивостока на 2017 год. С начала года органы администрации города и подведомственные организации и учреждения провели 5096 мероприятий для учащихся школ, учреждений дополнительного и профессионального образования, учащихся, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних», – рассказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства администрации Владивостока Игорь Козюра.

Как отметил Игорь Геннадиевич, мероприятия Плана прошли в формате тематических классных часов, уроков, выставок, экспозиций, презентаций, различных конкурсов, круглых столов, спортивных мероприятий, направленные на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни, формирование устойчивой антитеррористической позиции гражданского общества, гармонизацию межнациональных отношений.

Кроме того, на заседании антитеррористической комиссии заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Чижова рассказала о дополнительных мерах безопасности в предстоящий День знаний.

«Для обеспечения комплексной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций выполнен ряд мероприятий. Все 78 школ оснащены системами видеонаблюдения, территории всех школ освещаются в темное время суток, 76 школ оборудованы тревожными кнопками с каналом передачи сигнала напрямую в органы полиции. Готовность образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году, в том числе антитеррористическая защищенность образовательных учреждений будет проверена с 1 по 18 августа 2017 года комиссией по приемке образовательных организаций, в состав которой входят представители Госпожнадзора, управления ГО и ЧС администрации Владивостока, УМВД по Владивостоку», - отметила Людмила Чижова.

Как отметили члены антитеррористической комиссии, во Владивостоке необходимо соблюдать все меры по созданию безопасных условий для жизни и здоровья горожан во время проведения массовых мероприятий, а также меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.