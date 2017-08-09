Владивостокцев ждут жаркие выходные 17:17, 09 августа Владивостокцев ждут жаркие выходные
Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре 17:08, 09 августа Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
Дожди в Приморье прекратятся в четверг 15:50, 09 августа Дожди в Приморье прекратятся в четверг
Новостная лента
Август, 09 среда
17:43
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
17:43
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
17:43
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
17:39
Сергей Качаев: Контраст уровня жизни населения ДФО опасен для национальной безопасности
17:28
Во Владивостоке никак не начнется суд по делу бывшего вице-губернатора
17:17
Владивостокцев ждут жаркие выходные
17:08
Губернатор Приморья получил новое прокурорское представление - по громкому делу о театре
16:56
Онлайн-торговля алкоголем попала под запрет
16:47
Средиземноморская диета эффективна только для богатых, - ученые
16:35
Во Владивостоке проходит ревизия отелей для ВЭФ
16:24
В администрации Владивостока прошло заседание антитеррористической комиссии
16:13
Старые морские деликатесы арестованы в Приморье
16:02
Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?
15:50
Дожди в Приморье прекратятся в четверг
15:42
Приморской наркоторговке грозит прожить в колонии до 70 лет Фото
15:34
Режим ЧС введен еще в одном районе Приморья
15:23
Иномарка размоталась об столб во Владивостоке
15:11
Прокуратура Приморья рассказала о надежном способе сэкономить на установке счетчиков
15:01
В Хасанском районе погибла пенсионерка во время стихии
14:50
Краевой суд решит судьбу вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова
14:39
​Рубль избавится от долларовой зависимости
14:32
Автомобиль перевернулся на трассе в Приморье Видео
14:17
Риск паводка сохраняется в Приморье
14:04
Сроки сдачи владивостокского Hyatt сдвинулись еще на год
13:57
Военные четырех стран схватились во Владивостоке
13:46
Полицейские Приморья изъяли 700 граммов гашиша
13:42
Радио «Лемма» устроит для своих слушателей незабываемые покатушки
13:33
Три четверти владивостокцев оказались любителями фильмов и сериалов
13:22
Владивосток ждет массовое отключение от горячего водоснабжения
13:11
Приморский наркоман задержан в аэропорту Хабаровска
12:59
Большегруз перекрыл объездную трассу Владивостока
12:50
Определились победители первой недели конкурса #отдыхайсреми Фото
12:45
Амурский тигр отправился в путешествие по миру Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4178 (117) от 09 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье и тайфун: все те же грабли
Последняя битва гигантов
Выковать гвоздь под свежие вареники
Где еще, кроме V-ROX?
Путин считает давление на бизнес избыточным
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В администрации Владивостока прошло заседание антитеррористической комиссии

Докладчики рассказали о технической оснащенности объектов
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

В среду, 8 августа, во Владивостоке состоялось третье в 2017 году заседание городской антитеррористической комиссии. Совещание провел заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы города Константин Лобода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Руководители органов администрации Владивостока, представители УФСБ, Росгвардии, УМВД по Владивостоку и других ведомств обсудили вопросы реализации антитеррористических мер безопасности ряда объектов с массовым пребыванием людей, мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма, и дополнительные меры безопасности на массовых мероприятиях в сентябре.

Согласно докладам приглашенных представителей предприятий с массовым пребыванием людей, работа по обеспечению комплексной безопасности ведётся в постоянном режиме. Докладчики рассказали о технической оснащенности объектов и о конкретных мероприятиях, способствующих противодействию террористической угрозе и усилению безопасности.

«Доступ к нашему зданию осуществляется через контрольно-пропускной пункт с автоматическим шлагбаумом, рассказал представитель гостиницы «Экватор» Сергей Попов. – Организовано сменное несение службы дежурными по КПП. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. С персоналом гостиницы пройдет дополнительная работа по обеспечению безопасности. В здании отеля будет размещена наглядная информация по антитеррористической защищенности и эвакуации при чрезвычайных ситуациях».

О том, какие меры безопасности предприняты в гостинице «Меридиан», отчитался начальник ее службы безопасности Павел Веретельников

«Гостиница оснащена специальным оборудованием, камерами видеонаблюдения и металлоискателями, – рассказал он. – Охранники прошли дополнительную подготовку по антитеррористической безопасности. Помимо этого, охрана ежедневно проходит инструктаж по антинаркотической защищенности и мерам по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Комиссия приняла к сведению информацию докладчиков и дала рекомендации продолжить работу в данном направлении.

Вторым вопросом заседания стало обсуждение мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма.

«Профилактическая работа органов администрации города по противодействию идеологии терроризма и экстремизма осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на территории Владивостока на 2017 год. С начала года органы администрации города и подведомственные организации и учреждения провели 5096 мероприятий для учащихся школ, учреждений дополнительного и профессионального образования, учащихся, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних», – рассказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и исполнению административного законодательства администрации Владивостока Игорь Козюра.

Как отметил Игорь Геннадиевич, мероприятия Плана прошли в формате тематических классных часов, уроков, выставок, экспозиций, презентаций, различных конкурсов, круглых столов, спортивных мероприятий, направленные на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду здорового образа жизни, формирование устойчивой антитеррористической позиции гражданского общества, гармонизацию межнациональных отношений.

Кроме того, на заседании антитеррористической комиссии заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Людмила Чижова рассказала о дополнительных мерах безопасности в предстоящий День знаний.

«Для обеспечения комплексной безопасности муниципальных общеобразовательных организаций выполнен ряд мероприятий. Все 78 школ оснащены системами видеонаблюдения, территории всех школ освещаются в темное время суток, 76 школ оборудованы тревожными кнопками с каналом передачи сигнала напрямую в органы полиции. Готовность образовательных организаций к новому 2017-2018 учебному году, в том числе антитеррористическая защищенность образовательных учреждений будет проверена с 1 по 18 августа 2017 года комиссией по приемке образовательных организаций, в состав которой входят представители Госпожнадзора, управления ГО и ЧС администрации Владивостока, УМВД по Владивостоку», - отметила Людмила Чижова.

Как отметили члены антитеррористической комиссии, во Владивостоке необходимо соблюдать все меры по созданию безопасных условий для жизни и здоровья горожан во время проведения массовых мероприятий, а также меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?
16:02, 09 августа 2017 Что подорожало, а что подешевело в Приморье за месяц?

Официальная статистика по региону, сравнение цен

Дожди в Приморье прекратятся в четверг
15:50, 09 августа 2017 Дожди в Приморье прекратятся в четверг

Дневная температура без существенных изменений: +24…+30 °С

Режим ЧС введен еще в одном районе Приморья
15:34, 09 августа 2017 Режим ЧС введен еще в одном районе Приморья

Есть угроза размыва железнодорожных путей

Прокуратура Приморья рассказала о надежном способе сэкономить на установке счетчиков
15:11, 09 августа 2017 Прокуратура Приморья рассказала о надежном способе сэкономить на установке счетчиков

В Жилищном кодексе РФ появились соответствующие изменения

Военные четырех стран схватились во Владивостоке
13:57, 09 августа 2017 Военные четырех стран схватились во Владивостоке

Последний этап конкурса «Морской десант -2017» был перенесен c 7 августа

Радио «Лемма» устроит для своих слушателей незабываемые покатушки
13:42, 09 августа 2017 Радио «Лемма» устроит для своих слушателей незабываемые покатушки

«Леммамобиль» выезжает на дороги Владивостока уже 14 августа

Три четверти владивостокцев оказались любителями фильмов и сериалов
13:33, 09 августа 2017 Три четверти владивостокцев оказались любителями фильмов и сериалов

Более половины горожан любят смотреть киноновинки в кинотеатрах